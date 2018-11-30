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Общество

Синоптик оценил вероятность бесснежного Нового года в Москве

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Синоптик оценил вероятность бесснежного Нового года в Москве

Москва, 30 ноября. Жителей и гостей российской столицы обрадовали прогнозы на Новый год: существует малая вероятность отсутствия снега.

Согласно информации синоптиков, Новый год, скорее всего, будет снежным, а вероятность отсутствия «белого ковра» совсем невелика. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от исполняющего обязанности директора центра Дмитрия Киктева.

«Вероятность совсем бесснежного Нового года невелика. Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице», — сообщил Киктев.

 

Автор: Алексей Громов
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