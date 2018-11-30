Стало известно, когда начнут реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве

Москва, 30 ноября. Летом следующего года начнутся работы по реконструкции Дмитровского путепровода в российской столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Планируется, что длина путепровода, расположенного на Дмитровском шоссе в районе платформы «Петровско-Разумовская», увеличится на 30 метров и составит 340 метров.

На данный момент продолжаются проектно-изыскательские работы. В рамках реконструкции будут полностью заменены опоры и пролетные строения. Движение ограничиваться не будет. Для этого возведут временный путепровод.

Отметим, в рамках реконструкции удлинят на восемь метров подземный пешеходный переход на Дмитровском шоссе.