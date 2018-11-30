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Оказавшийся на взлетной полосе рабочий помешал вылету самолета из «Шереметьево»

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Оказавшийся на взлетной полосе рабочий помешал вылету самолета из «Шереметьево»

Москва, 30 ноября. Мужчина, оказавшийся на взлетно-посадочной полосе в «Шереметьево», прервал взлет самолета Москва — Сочи. Об этом пишет об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в воздушной гавани.

По предварительным данным, рабочий дорожно-строительной компании оказался на взлетно-посадочной полосе в тот момент, когда пассажирский Boeing готовился вылететь в Сочи. Экипажу незамедлительно дали команду прервать взлет и вернуться на стоянку.

Мужчина, к счастью, не пострадал. Полиция открывать дело по факту случившегося не будет, пишут «Народные новости».

Автор: Алексей Громов
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