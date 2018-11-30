Юго-Восточную хорду в Москве построят до конца 2025 года

Москва, 30 ноября. Юго-Восточную хорду в российской столице намерены построить до конца 2025 года. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного стройкомплекса.

Планируется, что Юго-Восточная хорда, которая пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды до пересечения МКАД в транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги, будет достроена в три этапа к концу 2025 – началу 2026 года.

Отметим, первый участок до развязки с Рязанским проспектом намерены завершить за два года, а второй (от Рязанки до транспортной развязки на пересечении с Пролетарским проспектом) и третий (с выходом на МКАД) достроят до 2023 и 2025 годов соответственно.

Напомним, общая протяженность Юго-Восточной хорды составит 36 километров.