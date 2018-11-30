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Спрос на мини‑пигов вырос перед Новым годом в Москве

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Спрос на мини‑пигов вырос перед Новым годом в Москве

Москва, 30 ноября. Москвичи стали чаще покупать мини-пигов в преддверии Нового года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в «Клубе любителей хрюш».

Цены на мини-пигов выросли с 25 тысяч до 45 тысяч рублей. Рост спроса связан с тем, что по восточному календарю 2019 год — год Желтой Земляной Свиньи.

«Мода на хрюш (особенно сейчас, перед годом Свиньи) привела к тому, что часто их дарят, покупают в надежде получить взрослую хрюшу размером с чашку, а потом отказываются», — поделились в клубе.

Также стоит отметить, что в настоящее время на рынке активизировались мошенники, которые реализуют ненастоящих мини-пигов, поэтому всегда стоит обращаться к проверенным заводчикам.

Автор: Алексей Громов
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