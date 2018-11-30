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Детский клинико-диагностический центр в Дмитрове достроят в 2019 году

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Детский клинико-диагностический центр в Дмитрове достроят в 2019 году

Москва, 30 ноября. Хирургический корпус Дмитровской городской больницы под детский клинико-диагностический центр реконструируют в следующем году.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минстрой, общая площадь двухэтажного здания составляет выше двух тысяч квадратных метров, реконструкция стартовала в июне текущего года.

«Центр рассчитан на 250 посещений в смену. Завершить реконструкцию планируется в 2019 году», — сообщил глава ведомства Руслан Тагиев.

Отметим, пациенты будут получать высокопрофессиональную помощь медиков.

Автор: Алексей Громов
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