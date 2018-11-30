Москвичка заплатила 5 млн рублей за снятие порчи и возврат бывшего мужа
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Москва, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после обращения женщины, которая заплатила пять миллионов рублей за снятие порчи. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
В отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что двое человек навязали ей услуги по снятию порчи и возврату бывшего мужа за пять миллионов рублей, однако результат не был получен.
В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.