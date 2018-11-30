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Москвичка заплатила 5 млн рублей за снятие порчи и возврат бывшего мужа

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Москвичка заплатила 5 млн рублей за снятие порчи и возврат бывшего мужа

Москва, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после обращения женщины, которая заплатила пять миллионов рублей за снятие порчи. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила, что двое человек навязали ей услуги по снятию порчи и возврату бывшего мужа за пять миллионов рублей, однако результат не был получен.

В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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