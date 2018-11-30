Стало известно, когда введут в эксплуатацию первый реновационный дом в Москве

Москва, 30 ноября. Первый дом, возведенный в рамках программы реновации, введут в эксплуатацию в следующем году.

Первый дом с четырехкомнатными квартирами по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

«Сейчас ведется проектирование домов по ул. Русаковская, шоссе Фрезер и ряду других адресов, строят жилой комплекс в Мукомольном проезде», — сообщил Бочкарев.

Планируется, что Московский фонд реновации жилой застройки с 2020 года будет вводить в эксплуатацию дома с четырехкомнатными квартирами в разных районах города.

Как пишет РИАМО, 76 домов по программе реновации планируют начать строить до конца 2018 года.