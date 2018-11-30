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Синоптики сообщили о потеплении в ночь на 2 декабря в Москве

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Синоптики сообщили о потеплении в ночь на 2 декабря в Москве

Москва, 30 ноября. Небольшое потепление ожидается в ночь на воскресенье в Москве, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос».

В ночь с субботы, 1 декабря, на воскресенье, 2 декабря, ожидается потепление благодаря приближению атмосферного фронта с запада. Синоптики обещают облачную погоду и небольшие снегопады.

Столбик термометра опустится от минус трех до минус восьми градусов. А днем температура составит от минус двух до минус четырех. Атмосферное давление будет понижаться и в воскресенье приблизится к норме.

Отметим, в ночь на субботу ожидается мороз до минус 13-14 градусов, а днем — от минус четырех до минус девяти.

Автор: Алексей Громов
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