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Москвичей, отказывающихся от шапок зимой, предупредили об угрозе облысения

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Москвичей, отказывающихся от шапок зимой, предупредили об угрозе облысения

Москва, 30 ноября. Жителей и гостей российской столицы, которые отказываются от теплых головных уборов в зимний период, предупредили об угрозе облысения.

Так как волосы и кожа становятся уязвимыми из-за мороза и ветра, необходимо носить теплую одежду, соблюдать режим питания и пользоваться специальными защитными кремами. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова главного дерматовенеролога и косметолога департамента здравоохранения, директора Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессора Николая Потекаева.

По его словам, организм всегда переживает стресс, если меняется климат, поэтому стоит продумать программу ежедневного уходу за кожей — сделать акцент на увлажнении вечером, а на питании — утром.

«Главный совет — соблюдать баланс во всем. Соблюдайте водный баланс в организме, пейте чистую или минеральную воду, зеленый и травяной чаи. Проветривайте помещение, установите увлажнитель воздуха. Не впадайте в крайности, не садитесь внезапно на вегетарианскую диету и не начинайте бесконтрольно принимать разные витамины», — поделился Потекаев.

Автор: Ксения Пудовкина
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