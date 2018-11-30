Москвичей, отказывающихся от шапок зимой, предупредили об угрозе облысения

Москва, 30 ноября. Жителей и гостей российской столицы, которые отказываются от теплых головных уборов в зимний период, предупредили об угрозе облысения.

Так как волосы и кожа становятся уязвимыми из-за мороза и ветра, необходимо носить теплую одежду, соблюдать режим питания и пользоваться специальными защитными кремами. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова главного дерматовенеролога и косметолога департамента здравоохранения, директора Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессора Николая Потекаева.

По его словам, организм всегда переживает стресс, если меняется климат, поэтому стоит продумать программу ежедневного уходу за кожей — сделать акцент на увлажнении вечером, а на питании — утром.