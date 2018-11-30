Москвичам пообещали европейскую зиму в первой половине декабря

Москва, 30 ноября. Москвичам сообщили, что до середины декабря не стоит ждать суровой зимы.

Мягкая европейская зима ждет жителей и гостей российской столицы в первой половине декабря. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук, заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

Согласно прогнозам синоптиков, температура будет выше нормы на четыре градуса. Таким образом, до середины декабря столбик термометра будет показывать чуть ниже нуля.