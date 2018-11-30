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Систему распознавания лиц для проезда в электричках тестируют в Москве

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Систему распознавания лиц для проезда в электричках тестируют в Москве

Москва, 30 ноября. Пассажиры смогут сесть на электричку в Москве без предъявления билета. Об этом сообщил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов.

На двух железнодорожных станциях, а именно на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле «Солнечная», в рамках эксперимента появились системы распознавания лиц для проверки билета на электричку. Таким образом, пассажиры должны будут проходить через турникеты без предъявления билета, а система самостоятельно определит, есть ли у него проездной. Однако в этом эксперименте участвуют исключительно сотрудники компании.

«Мы сейчас тестируем на паре станций прототип [системы распознавания лиц для оплаты проезда в электричках] и хотим посмотреть, имеет ли это под собой основания или не имеет», — цитирует ТАСС слова Дьяконова.

Автор: Алексей Громов
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