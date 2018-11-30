Бесплатную школу экскурсоводов-экологов откроют в Москве

Москва, 30 ноября. Бесплатную школу экскурсоводов-экологов намерены открыть в российской столице, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Планируется, что школа, которую откроют по инициативе «Мосприроды», будет работать в лесопарке «Кусково». В ней бесплатно смогут заниматься с декабря по май по четвергам дети в возрасте от 12 лет.

Специалисты будут рассказывать ученикам школы о растительном и животном мире столицы, также обучать навыкам экскурсионной работы, и, конечно же, ораторскому искусству, отмечает РИАМО.