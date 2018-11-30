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Бесплатную школу экскурсоводов-экологов откроют в Москве

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Бесплатную школу экскурсоводов-экологов откроют в Москве

Москва, 30 ноября. Бесплатную школу экскурсоводов-экологов намерены открыть в российской столице, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Планируется, что школа, которую откроют по инициативе «Мосприроды», будет работать в лесопарке «Кусково». В ней бесплатно смогут заниматься с декабря по май по четвергам дети в возрасте от 12 лет. 

Специалисты будут рассказывать ученикам школы о растительном и животном мире столицы, также обучать навыкам экскурсионной работы, и, конечно же, ораторскому искусству, отмечает РИАМО.

«Узнавая о растительном и животном мире Москвы в нашей школе, дети не только расширят свой кругозор, научатся бережному отношению к природе. Они и сами станут вдохновителями и интересными рассказчиками для других», — поделился представитель ГПБУ «Мосприрода».

Автор: Ксения Пудовкина
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