Еще 69 столичных медиков получили статус «московский врач»
Москва, 30 ноября. Еще 69 медиков в российской столице получили статус «московский врач». Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна.
К настоящему моменту почетный статут присвоили уже более чем 400 медикам. В ноябре проверили свои знания врачи 11 специальностей, в том числе анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, отоларингологи и педиатры, 69 из них получили статус «московский врач». Интересно, что впервые его получили врачи скорой помощи, пишет «Вечерняя Москва».
«… можно ожидать, что в дальнейшем обладателей почетного статуса «московский врач» среди сотрудников Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Александра Сергеевича Пучкова станет намного больше», — поделился Хрипун.