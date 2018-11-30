Еще 69 столичных медиков получили статус «московский врач»

Москва, 30 ноября. Еще 69 медиков в российской столице получили статус «московский врач». Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна.

К настоящему моменту почетный статут присвоили уже более чем 400 медикам. В ноябре проверили свои знания врачи 11 специальностей, в том числе анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, отоларингологи и педиатры, 69 из них получили статус «московский врач». Интересно, что впервые его получили врачи скорой помощи, пишет «Вечерняя Москва».