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Еще 69 столичных медиков получили статус «московский врач»

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Еще 69 столичных медиков получили статус «московский врач»

Москва, 30 ноября. Еще 69 медиков в российской столице получили статус «московский врач». Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна.

К настоящему моменту почетный статут присвоили уже более чем 400 медикам. В ноябре проверили свои знания врачи 11 специальностей, в том числе анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, отоларингологи и педиатры, 69 из них получили статус «московский врач». Интересно, что впервые его получили врачи скорой помощи, пишет «Вечерняя Москва».

«… можно ожидать, что в дальнейшем обладателей почетного статуса «московский врач» среди сотрудников Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Александра Сергеевича Пучкова станет намного больше», — поделился Хрипун.

Автор: Ксения Пудовкина
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