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Синоптики предупредили об усилении морозов в последний день ноября в Москве

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Синоптики предупредили об усилении морозов в последний день ноября в Москве

Москва, 30 ноября. Жителям и гостям Москвы сообщили об усилении морозов в последний день ноября.

В пятницу, 30 ноября, ожидается переменная облачность, осадков синоптики не обещают. В дневное время суток будет светить яркое солнце, однако столбик термометра опустится до минус 13 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью семь метров в секунду. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в этот день станет еще морознее, а среднесуточная температура будет на четыре-пять градусов ниже нормы.

Автор: Ксения Пудовкина
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