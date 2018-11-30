Собянин назначил первых заместителей префектов округов Москвы
0 Оставить комментарий
Москва, 30 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин назначил первых заместителей префектов округов. Соответствующие распоряжения появились на официальном сайте градоначальника.
Первым заместителем префекта Зеленоградского административного округа Москвы стал Алексей Михальченков. Контракт с ним заключили до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе, пишет «Вечерняя Москва».
На пост первого заместителя префекта Юго-Восточного административного округа назначена Людмила Митрюк. А заместителем председателя комитета по туризму стала Татьяна Шаршавицкая. Служебный контракт заключили с ними на пять лет, но не превышающий срок полномочий мэра.