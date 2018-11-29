Водитель Opel сбил женщину на юге Москвы и скрылся с места ДТП

Москва, 29 ноября. Правоохранительные органы задержали водителя Opel, сбившего женщину на юге столицы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

ДТП произошло вечером на Варшавском шоссе. Иномарка сбила пешехода, водитель не остановился для оказания помощи пострадавшей.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Позднее злоумышленника задержала полиция. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на свалке в Москве загорелись два бесхозных автобуса. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание.