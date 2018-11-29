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Власти Москвы одобрили строительство домов по программе реновации в Тушино

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Власти Москвы одобрили строительство домов по программе реновации в Тушино

Москва, 29 ноября. В столичном районе Северное Тушино построят 450 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Градостроительная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории пятого микрорайона. Как сообщил глава ведомства Константин Тимофеев, на данном участке появятся объекты образования и здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что в Северном Тушино появится детский сад на 350 дошкольников и школа на 400 учащихся, поликлиника. Площадь других объектов составит порядка 7 тысяч квадратных метров. Это торговые точки, отделения банков для обслуживания клиентов.

Напомним, что программа реновации стартовала в Москве в августе прошлого года. Столичные власти стремятся к обновлению жилищного фонда.

Автор: Ирина Селезнева
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