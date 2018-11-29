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Движение транспорта рядом с Кремлем перекроют из-за учений ФСО

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Движение транспорта рядом с Кремлем перекроют из-за учений ФСО

Москва, 29 ноября. В ЦОДД сообщили, что 30 ноября перекроют движение с 06.00 до 06.50 в районе улиц Волхонка, Манежная и Знаменка.

От Кремлевской набережной до Боровицкой площади будет закрыто движение из-за основного этапа ежегодных учений Федеральной службы охраны (ФСО). В маневрах примет участие авиатехника, отметили в ЦОДД.

Ранее в ведомстве раскритиковали водителей, которые не сменили резину. Из-за автомобилистов на летней резине образовываются заторы на дорогах, машины двигаются с низкой скоростью в тоннелях и на эстакадах.

Автор: Ирина Селезнева
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