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Собянин рассказал об инновационном кластере Москвы

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Собянин рассказал об инновационном кластере Москвы

Москва, 29 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые аспекты будущего инновационного кластера российской столицы. Он считает, что нужно помочь ученым и бизнесменам найти друг друга.

Власти Москвы инициировали создание инновационного кластера, как доступную форму взаимодействия тех, кто хочет создать новый продукт или услугу. Участниками сектора могут стать компании, вузы, технопарки, НИИ.

Помощь правительства будет зависеть от активности компаний, речь идет о поддержке после заключения сделок. Планируется, что кластер заработет в будущем году. Напомним, что указ о создании кластера в столице подписал глава государства Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Собянин открыл на севере Москвы эстакаду-связку, которая облегчит движение транспорта в трех районах города.

Автор: Ирина Селезнева
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