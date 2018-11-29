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ЦОДД обвинил водителей автомобилей на летней резине в заторах и ДТП в Москве

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ЦОДД обвинил водителей автомобилей на летней резине в заторах и ДТП в Москве

Москва, 29 ноября. Специалисты ЦОДД раскритиковали владельцев автомобилей, которые не сменили летнюю резину на зимнюю. Снижение скорости машин на летней резине приводит к образованию пробок в Москве.

Ранее водителям с авто на летней резине рекомендовали отказаться от поездок по городу из-за снегопада и гололедицы. Однако некоторые из них продолжают медленно передвигаться на столичных трассах.

В особенности медленное движение замечено на эстакадах и в тоннелях. Эти автомобили снижают скорость потока и провоцируют аварии.

Ранее сообщалось, что ночь на 29 ноября стала самой холодной с начала осени. Однако 2 декабря в Москву придет потепление.

Автор: Ирина Селезнева
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