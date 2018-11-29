Почти 3 млн человек эвакуировали в России из-за звонков телефонных террористов

Москва, 29 ноября. Около 3 млн человек эвакуировали в 230 городах России с осени 2017 года из-за звонков телефонных террористов, сообщил источник в силовых структурах.

Днем 28 ноября в Москве эвакуировали около 4,5 тысячи человек из 12 торговых центров после звонков об угрозе взрыва. С 11 сентября прошлого года в 227 городах эвакуировали 2 млн 760 тысяч человек.

За год в стране зарегистрировали свыше 3 тысяч анонимных звонков с угрозами закладки взрывных устройств на 4,4 тысячах объектов. Эти сообщения проверяли более 57 тысяч сотрудников силовых структур.

В случае с недавней эвакуацией в российской столице привлекались более сотни сотрудников полиции, 44 единицы техники, пишет РИА Новости. Напомним, что в России в прошлом году ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.