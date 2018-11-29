Замначальника Московской областной таможни задержали за взятку

Москва, 29 ноября. Правоохранительные органы задержали замначальника Московской областной таможни за получение взятки в размере 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, вечером 28 ноября в одном из столичных кафе чиновник получил взятку в виде наличных за содействие в непроведении процессуальных действий в отношении некоего ООО.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, пишет ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о мошенниках, которые украли почти 140 тысяч рублей у сотрудника московского театра.