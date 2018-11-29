Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два бесхозных автобуса загорелись на свалке в Москве

49
0 Оставить комментарий

Два бесхозных автобуса загорелись на свалке в Москве

Москва, 29 ноября. На Ангарской улице в Москве пожарные ликвидировали возгорание двух брошенных автобусов, говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

Инцидент произошел около 16.00, в оперативные службы поступил звонок о пожаре на улице Деповской. По уточненной информации, рядом со свалкой загорелись два автобуса.

Площадь возгорания составила 17 квадратных метров. Огонь был потушен около 16.30. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Москве, в котором пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Одного из них с места аварии эвакуировал санитерный вертолет.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.