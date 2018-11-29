Два бесхозных автобуса загорелись на свалке в Москве

Москва, 29 ноября. На Ангарской улице в Москве пожарные ликвидировали возгорание двух брошенных автобусов, говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

Инцидент произошел около 16.00, в оперативные службы поступил звонок о пожаре на улице Деповской. По уточненной информации, рядом со свалкой загорелись два автобуса.

Площадь возгорания составила 17 квадратных метров. Огонь был потушен около 16.30. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Москве, в котором пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Одного из них с места аварии эвакуировал санитерный вертолет.