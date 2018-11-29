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Главная елка России приедет в Кремль из Подмосковья

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Главная елка России приедет в Кремль из Подмосковья

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что в Кремль приедет едка из Щелковского района Подмосковья.

Главная елка приедет в Кремль 18 декабря, ее возраст — сто лет, высота — 27 метров. Главным требованием к пушистой гостье Кремля называют размах веток и возраст.

В 2017 году елку срубили в Подольске, это была 90-летняя зеленая красавица высотой в 27 м. Как отмечает РИАМО, дерево украсили 3,5 тысячами елочных украшений, гирлянд.

Напомним, что в 1996 году первый президент России Борис Ельцин возродил традицию ставить елку на Соборной площади. Раньше императорская семья отмечала Новый год под Петербургом.

Автор: Ирина Селезнева
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