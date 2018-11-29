Систему защиты от кибератак установят на канатной дороге в Москве

Москва, 29 ноября. Кибератака на фуникулер в Москве повредила только ПО, основные системы не пострадали, рассказал глава филиала компании-подрядчика канатной дороги «Бартолет Машиненбау» в России Дмитрий Сидорович.

28 ноября была совершена кибератака на главный компьютер дороги Лужники-Воробьевы горы. В настоящий момент фуникулеры функционируют в штатном режиме, пишет ТАСС.

Специалисты разрабатывают ПО для дополнительнй защиты от хакеров. Напомним, что канатная дорога была открыта мэром Москвы Сергеем Собяниным 26 ноября, с 27 ноября ею стали пользоваться туристы и горожане, отмечает РИАМО.

Как сообщил столичный градоначальник, защита канатной дороги будет усилена. Собянин добавил, что весь мир сейчас живет в атмосфере киберугроз, пишет «Вечерняя Москва».