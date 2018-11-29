Собянин открыл новую эстакаду-связку на севере Москвы

Москва, 29 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 ноября открыл движение по эстакаде-связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, которую построили всего за 10 месяцев.

Эстакада улучшит движение в трех районах Москвы, сократит пробег автомобилей и снизит число пробок, считает Собянин. Он добавил, что строители провели большую работу.

В 2018 году построено 127 км дорог и 55 искусственных сооружений, последняя цифра является рекордной для Москвы, подчеркнул градоначальник.

По данным пресс-службы мэрии Москвы, за последние 7 лет прирост протяженности дорог составил 16%. Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице появится инновационно-производственный кластер, площадка для взаимодействия новаторов и бизнеса.