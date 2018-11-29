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Похитителей 22 тысяч тонн нефти в Коми задержали на даче в Подмосковье

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Похитителей 22 тысяч тонн нефти в Коми задержали на даче в Подмосковье
Москва, 29 ноября. Сотрудники полиции задержани в Московской области главу преступной группировки, которая занималась хищением нефти в Коми, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемый организатор преступного сообщества и его подельники скрывались на дачных участках. По данным правоохранителей, злоумышленники повредили нефтепровод в Усинском районе республики и похитили около 22 тыс тонн нефти. Сумма ущерба составила свыше 290 млн рублей.

Отмечается, что задержанные находились в международном розыске по нескольким статьям — подключение к нефтепроводам, краже, легализации денег, добытых незаконным путем. Трех лидеров группировки и восемь подельников заключили под стражу.

Четыре фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде из страны, еще трех объявили в федеральный розыск. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что москвичу позвонил неизвестный и заявил об изнасиловании его 13-летней племянницы.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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