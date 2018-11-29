Мошенники украли почти 140 тысяч у сотрудника МХАТа

Москва, 29 ноября. В полицию Москвы обратился житель московского района Раменки, он заявил, что мошенники похитили у него крупную сумму. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сотрудник театра МХАТ им. Чехова рассказал, что владеет банковской картой ВТБ. 26 ноября ему поступило сообщение о блокировке карты. Он перезвонил по номеру, указанному в смс-сообщении.

Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и попросил передать информацию по карте. В результате чего заявитель лишился 139 тысяч рублей.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.