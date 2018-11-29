Неизвестный заявил москвичу, что взял в заложницы и изнасиловал его 13-летнюю племянницу

Москва, 29 ноября. В полицию Москвы обратился столичный юрисконсульт и заявил о звонке неизвестного. Мужчина нетрезвым голосом рассказал об изнасиловании его 13-летней племянницы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам заявителя, неизвестный сообщил, что удерживает связанную девочку в квартире дома на Ленинском проспекте. В ходе проверки информация не подтвердилась.

По данному адресу проживает гражданка 1981 года рожления с матерью и сыном. Женщина рассказала, что не знает ни номера телефона, ни звонившего по нему юрисконсульту мужчину. Правоохранительные органы проводят проверку.