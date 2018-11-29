Москвич пожаловался на выстрелившего в него во время похорон пасынка

Москва, 29 ноября. Житель Москвы обратился в правоохранительные органы, заявив, что во время похорон на Хованском кладбище в него выстрелил пасынок. По словам мужчины, инцидент произошел утром 28 ноября, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Москвич заявил в полицию, что на Боровском шоссе находится автомобиль BMW, водитель которого при себе имеет травматический пистолет. Однако полицейские не обнаружили машину по указанному адресу.

По словам мужчины, во время похорон у него произошел конфликт с сыном жены. Он решил уйти, но за спиной услышал звук, похожий на выстрел. В руке у пасынка заявитель увидел предмет, похожий на пистолет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.