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Маликов, Глюкоза, Тутта Ларсен и другие звезды объединились в проекте «Экоманифест»

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Поп-звезда Глюкоза

Москва, 29 ноября. Стартовал новый просветительский онлайн-проект «Экоманифест», организованный департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. По словам организаторов, в проекте участвуют популярные музыканты, певцы и ведущие.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Дмитрий Маликов, Глюкоза, Сати Казанова, Тутта Ларсен, Екатерина Варнава и другие знаменитости записали видеоистории о личном выборе, защите окружающей среды, здоровом образе жизни и любви к российской столице.

Маликов, Глюкоза, Тутта Ларсен и другие звезды объединились в проекте «Экоманифест»

В социальных сетях ролики распространяются  с хештегом #экоманифест.

«Искренние рассказы о подлинных человеческих ценностях побуждают зрителей сделать личный выбор в пользу экологически ответственного поведения.

В формате трогательных и смешных видеоисторий российские звезды рассказывают о том, как простые действия могут положительно отразиться на природе мегаполиса и здоровье человека», — уверены организаторы.

Звезда Comedy Woman на ТНТ Екатерина Варнава

Они не сомневаются, что легкие и доступные ролики помогут объяснить детям важность заботы как о «здоровье» Москвы, так и о собственном.

В частности, в одной из первых «серий» «Экоманифеста» популярный исполнитель Дмитрий Маликов рассказал о том, что изменилось в столичных парках, а Глюкоза — о методах экономии воды и электроэнергии.

Популярный исполнитель Дмитрий Маликов

В свою очередь, Тутта Ларсен отметила важность развития экотранспорта, а Сати Казанова объяснила, почему городским жителям необходимо находить время для уединения. Звезда Comedy Woman на ТНТ Екатерина Варнава сосредоточилась на важности неосознанных действий и их влиянии на городскую среду и призвала зрителей не мусорить на улицах.

Автор: Наталья Макеева
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