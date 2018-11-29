В Смольном рассказали о гуляниях и работе метро в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 29 ноября. Глава комитета Петербурга по культуре Константин Сухенко на заседании правительства сообщил, что новогодние гуляния в городе стартуют в 23.00 31 декабря.

Новогоднюю программу можно будет посмотреть на Гостином дворе, Дворцовой площади и на улице Малая Конюшенная. В праздничном концерте примут участие артисты популярного шоу «Голос».

Программа продлится до 04.00 1 января, в 03.00 на Петропавловской площади начнется салют. Отмечается, что с 3 декабря до 30 января в Петербурге состоится более 250 мероприятий.

На канале «Санкт-Петербург» покажут специальную программу. В новогоднюю ночь метро и общественный транспорт будут работать до утра.