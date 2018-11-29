Труп женщины нашли в театральной школе Табакова в Москве

Москва, 29 ноября. Тело женщины обнаружили в здании Московской театральной школы Олега Табакова, сообщил осведомленный источник.

Труп находился в комнате отдыха воспитателей в корпусе на улице Чаплыгина. Погибшей оказалась женшина 1971 года рождения, на ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, у нее отказало сердце. Правоохранительные органы доставили тело в морг, проводится проверка, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что молодая неработающая москвичка напала на мужчину ради дешевой шапки. Стражи порядка возбудили уголовное дело.