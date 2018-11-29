Вооруженная ножом москвичка напала на прохожего ради шапки за 500 рублей

Москва, 29 ноября. Девушка напала на мужчину и пригрозила ножом, отобрав у него шапку за 500 рублей, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел 27 ноября в Пресненском районе города. Потерпевший мужчина 1987 года рождения обратился в полицию. Позднее правоохранители задержали неработающую девушку 1998 года рождения.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о разбое, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что подросток отобрал у двух московских школьников телефоны.