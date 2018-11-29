В Госдуме предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм

Москва, 29 ноября. Глава комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев призвал ужесточить наказчние за телефонный терроризм и приравнять злоумышленников к пособникам.

Поправки в статью 207 УК РФ предполагают усиление уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте. Депутат считает, что телефонные террористы отвлекают полицию и кинологов от предотвращения реальных угроз.

Однако замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что необходимости ужесточения наказания нет. Главное, чтобы ответственность была неизбежной.

Напомним, что 28 ноября в Москве эвакуировали 12 ТЦ, более четырех тысяч человек вывели на улицу. Из-за эвакуации пострадали владельцы магазинов, потеряв выручку. Были задействованы правоохранительные органы, кроме того, доставлены неудобства посетителям торговых центров.