Синоптики пообещали оттепель после сильных морозов в Москве

Москва, 29 ноября. Погода в столичном регионе начнет меняться 2 декабря. В Москву и область придет потепление и продержится до 6 декабря.

По данным погодного центра «Фобос», в ближайшие два дня в Москве будет морозно. Однако на смену холодам придет снегопад и оттепель.

Отмечается, что самым теплым днем станет будущий четверг, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что ночь на 29 ноября стала самой холодной с начала осени.

Столичные власти предупредили, что к середине декабря в Москве начнется транспортный пик, он связан с новогодними праздниками.