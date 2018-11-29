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ФАС обнаружила признаки картельного сговора при благоустройстве Москвы

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ФАС обнаружила признаки картельного сговора при благоустройстве Москвы

Москва, 29 ноября. Столичное управление Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) обнаружило признаки картельного сговора пяти участников 14 аукционов по благоустройству ЮАО, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Начальная максимальная цена контрактов составила около 130 млн рублей. Отмечается, что 5 аукционов выиграла компания «Техстройсинтез», 3 контракта достались «ЭкоСтройРесурс», ИП заключил три контракта, и еще два контракта перешли к компании «Красивый город». Последний аукцион выиграла компания «Саарон».

ФАС заметило, что участники аукциона отказались от конкуретной борьбы, что привело к минимальному снижению цены на реализацию контракта. Ведомство возбудило дело о нарушении конкурентного соглашения, что влечет за собой наложение административного штрафа, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что было возбуждено дело в отношении управы района Новокосино из-за рекламы пива «Красный лис», поскольку это нарушает закон о рекламе.

Автор: Ирина Селезнева
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