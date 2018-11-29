Бизнесмен лишился 80 тысяч долларов в столичном ТЦ «Афимолл»

Москва, 29 ноября. Неизвестные похитили более 80 тысяч долларов из сумки посетителя ТЦ «Афимолл» в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В правоохранительные органы обратился мужчина 1986 года рождения. Он рассказал, что днем 27 ноября находился в торговом центре на Пресненской набережной. Здесь из его сумки тайно похитили крупную сумму денег.

Сумму ущерба оценили в 5 млн 320 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже, ведется расследование. Напомним, что это не первый случай кражи в московском ТЦ.