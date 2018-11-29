На территории Успенской церкви в Москве произошел пожар

Москва, 29 ноября. В ГУ МЧС Москвы сообщили о возгорании деревянной постройки на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове.

Пожарные выехали на место ЧП по адесу Одинцовская, 24 в районе Строгино. На месте было обнаружено горение отдельно стоящей постройки.

Площадь пожара составила 20 кв. метров, пожар локализовали, информации о пострадавших нет. Отмечается, что храм был построен в середине 19 века и относится к числу объектов культурного значения.

Напомним, что это не первый случай пожара на территории храмов в Москве.