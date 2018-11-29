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Навка выступит на открытии ГУМ-катка в Москве

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Навка выступит на открытии ГУМ-катка в Москве

Москва, 29 ноября. В российской столице 29 ноября состоится торжественное открытие ГУМ-катка, на котором выступит знаменитая фигуристка Таьяна Навка. Она представит фрагмент нового мюзикла на льду «Аленький цветочек».

Для гостей праздника также выступит победитель чемпионата Четырех континентов Петр Чернышев. Продолжится открытие Гум-катка массовой ледовой феерией.

Как отмечается на сайте ГУМа, каток откроется для посетителей 30 ноября. Здесь будут работать аниматоры в костюмах героев «Союзмультфильма». Именно они помогут новичкам на льду освоить коньки и мастерство фигурного катания, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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