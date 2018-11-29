В Москве появится грузовой каршеринг «Яндекс.Драйв»

Москва, 29 ноября. Российская компания «Яндекс» сообщила, что с декабря запускает в Москве сервис грузового каршеринга, который можно будет заказать через приложение «Яндекс.Драйв».

Воспользоваться услугой можно между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Как отметили в компании, каршеринг будет осуществлять на базе фургонов Citroen Jumpy грузоподъемностью в 1,2 тонны.

Тариф на каршеринг — 24 рубля за минуту, минута простоя — 7 рублей. Предлагаются и пакеты на 2,5 и 12 часов. Специалисты «Яндекс» рассчитывают, что этот бизнес поможет простым пользователям и малому бизнесу с легкостью арендовать грузовик.