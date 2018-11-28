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Полиция задержала «заминировавшую» Казанский вокзал женщину

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Полиция задержала «заминировавшую» Казанский вокзал женщину

Москва, 28 ноября. Правоохранительные органы Москвы задержали женщину, которая 27 ноября сообщила об угрозе взрыва на Казанском вокзале.

После звонка анонима была обследована территория московского вокзала, однако взрывного устройства не обнаружили. Позднее задержали телефонную террористку, ей оказалась женщина 1970 года рождения.

По данным РЕН ТВ, 48-летняя москвичка позвонила из таксофона и рассказала о бомбе. 28 ноября в Москве эвакуировали 12 ТЦ, из зданий вывели несколько тысяч людей.

Напомним, что в 2017 году наказание за телефонный терроризм ужесточили до 10 лет тюрьмы.

Автор: Ирина Селезнева
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