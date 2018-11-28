Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Сирия: РФ направит в Дейр-эз-Зор радиационную, химическую и биологическую разведку
Читать Новость
Общество

Власти Москвы выделили гранты на 40 млн рублей на борьбу с раком

310
0 Оставить комментарий

Власти Москвы выделили гранты на 40 млн рублей на борьбу с раком

Москва, 28 ноября. Столичные власти по итогам 6 месяцев 2018 года выделили медучреждениям почти 40 млн рублей по программе раннего выявления онкологических заболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Грантовую поддержку получили поликлиники и больницы, которые смогли эффективно выявить рак на ранних стадиях болезни, написал градоначальник в Twitter. В 2017 году была учреждена эта программа, поскольку число заболевших увеличивается на 40-45 тысяч человек ежегодно.

Только треть пациентов узнает о болезни на ранней стадии. Власти предоставляли финансирование в шести категориях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская медицина должна активно бороться с онкологическими заболеваниями. Он добавил, что здоровье очень сильно влияет на качество жизни человека.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.