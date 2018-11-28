Власти Москвы выделили гранты на 40 млн рублей на борьбу с раком

Москва, 28 ноября. Столичные власти по итогам 6 месяцев 2018 года выделили медучреждениям почти 40 млн рублей по программе раннего выявления онкологических заболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Грантовую поддержку получили поликлиники и больницы, которые смогли эффективно выявить рак на ранних стадиях болезни, написал градоначальник в Twitter. В 2017 году была учреждена эта программа, поскольку число заболевших увеличивается на 40-45 тысяч человек ежегодно.

Только треть пациентов узнает о болезни на ранней стадии. Власти предоставляли финансирование в шести категориях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская медицина должна активно бороться с онкологическими заболеваниями. Он добавил, что здоровье очень сильно влияет на качество жизни человека.