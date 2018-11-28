Двух полицейских поймали при получении взятки в Подмосковье

Москва, 28 ноября. Сотрудники УСБ ГУ МВД России по Московской области задержали двух полицейских Селятинского отдела УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу при получении взятки.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, задержанные получили 160 тысяч рублей за непривлечение гражданина к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ (о незаконном приобретении, хранении, переработке и транспортировке наркотиков).

Назначена служебная проверка, по результатам которой полицейских уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Непосредственных руководителей задержанных привлекут к дисциплинарной ответственности.