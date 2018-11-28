Дрифтующий на стадионе в Подмосковье самосвал попал на видео

Москва, 28 ноября. Водитель КамАЗ устроил дрифт на Центральном стадионе в подмосковном Одинцово. Сообщается, что самосвал нарезал круги на стадионе, где проходит реконструкция.

Самосвал объездил всю спортивную площадку, делая круги на свежем снежке. Пользователи в соцсетях шутят, что водитель «обновляет снег».

Другие считают, что грузовик нарисовал кольца Олимпиады. Известно, что стадион сдадут в эксплуатацию в 2019 году, пишет «Подмосковье сегодня».