Подачу тепла увеличат в квартирах Москвы из-за наступающих морозов

Москва, 28 ноября. В Московской объединенной энергетической компании сообщили, что в связи со значительным похолоданием в российской столице будет увеличена подача тепла.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 29 ноября температура воздуха опустится до минус 11, в отдельных районах до минус 15 градусов. В связи с этим МОЭК увеличит температура теплоносителя.

В компании призвали жителей столицы быть внимательными и не приближаться к местам парения во избежание прорыва и ожогов. Не стоит москвичам наступать в лужи с водой.

По данным метеорологов, снег выпадет на выходные. Вместе со снегопадом придет небольшое потепление.