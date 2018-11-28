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Московскую канатную дорогу закрыли из-за кибератаки

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Московскую канатную дорогу закрыли из-за кибератаки

Москва, 28 ноября. Перевозку пассажиров по Московской канатной дороге приостановили из-за кибератаки на ее серверы. За дальнейшим графиком работы можно будет следить на официальном сайте, сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Маршрут «канатки» пролегает от Воробьевых гор до стадиона «Лужники».

«В 14.00 по московскому времени компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Отмечается, что после обнаружения атаки на серверы сотрудники МКД приостановили работу канатной дороги и оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения. Это было сделано в рамках обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

В МКД также принесли извинения за доставленные неудобства.

Как пишет «ФедералПресс», канатную дорогу открыли 26 ноября. В ее открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин: он проехал по канатной дороге в одной из кабинок.

Автор: Регина Пак
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