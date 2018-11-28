Синоптики рассказали, когда отступят сильные морозы в Москве

Москва, 28 ноября. В российской столице 1 и 2 декабря сильный мороз отступит, рассказали в погодном центре «Фобос».

В ночь на 29 ноября столбики термометров покажут 10-12 градусов мороза, в отдельных районах до 15 градусов со знаком минус. Следующие ночи будут такими же холодными.

Однако потепление ожидается, когда выпадет снег. Ранее синоптики предупредили, что к концу недели атмосферное давление будет на 20 пунктов выше нормы. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.