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Установлен лишь один зарубежный номер, с которого «заминировали» московские ТЦ

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Установлен лишь один зарубежный номер, с которого «заминировали» московские ТЦ

Москва, 28 ноября. Всего 14 звонков об угрозе взрыва в московских ТЦ поступило в оперативные службы, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. 

Звонки о минировании поступали хаотично: куда злоумышленники смогли дозвониться, там и «заминировали». На данный момент установлен только один номер, с которого был осуществлен звонок и «заминированы» два объекта в Москве.

Сотрудники ФСБ вычисляют минера. Отмечается, что номер зарубежный, ведется расследование. Ранее сообщалось об эвакуации 12 торговых центров, на улицу выведены несколько тысяч человек.

Эксперты полагают, что после инцидента в Керченском проливе, нельзя исключать «украинский след», пишет  «Царьград». По мнению ветерана «Альфа» Андрея Попова, после неудавшейся провокации СБУ против России «обостроение» не стало новостью.

Автор: Ирина Селезнева
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